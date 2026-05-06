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Barrio residencial A deux pas du marche carmel nahalat binyamin neve tzedek

Tel-Aviv, Israel
de
$17,500
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ID: 35743
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Shefer, 1

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- Sheffer Lane, Tel Aviv A poca distancia del mercado del Carmelo Situado en uno de los primeros distritos residenciales de Tel Aviv, que datan de los años veinte y originalmente desarrollado para empleados de la Anglo-Palestine Company (ahora Bank Leumi), este pasaje tranquilo ofrece un equilibrio único entre la historia y la vida urbana animada. Apartamento de 4 habitaciones en la planta baja ✔️ 3 dormitorios ✔️ 2 baños ✔️ Mamad (habitación segura) ✔️ Aparcamiento compartido en la calle ? Disponible el 1 de agosto de 2026 Posibilidad de alquilar muebles Situado en un edificio bien mantenido, este apartamento combina carácter, comodidad y excepcional ubicación central. Para más información o para organizar una visita, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

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