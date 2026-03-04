  1. Realting.com
Barrio residencial Vivre nahlaot charme lumiere et potentiel dinvestissement au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595

Jerusalén, Israel
de
$862,125
;
2
ID: 34006
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 3/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

En el corazón del auténtico y buscado por el distrito de Nahlaot, este apartamento renovado de 54 m2 ofrece una rara calidad de vida a pocos pasos del mercado Mahane Yehuda y del centro de la ciudad. Situado en la primera planta (20 pasos), consta de un luminoso salón con cocina abierta, una suite principal, un segundo dormitorio con balcón de 4m2 y dos baños con dos aseos, que ofrecen una comodidad moderna en un entorno histórico. Baño con luz gracias a sus exposiciones este y sudoeste, actualmente está habitada como 3 habitaciones pero se puede dividir fácilmente en dos unidades de alquiler que generan aproximadamente 8.500 por mes. Una oportunidad ideal para vivir en Jerusalén o hacer una inversión inteligente en uno de los barrios más solicitados.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

