  2. Israel
  3. Ra'anana
  4. Barrio residencial Exceptionnel rare

Ra'anana, Israel
$2,47M
8
    Israel
    Distrito Central
    Subdistrito de Petaj Tikvá
    Ra'anana

Bonito ático de pie. Mantenlo ocupado. Muy invertido. Seis piezas incluyendo a mamá. 2 muy bonita terraza una de 120 m2 del salón y la otra de 33 m2 de la cocina. 2 plazas de aparcamiento una gran bodega. para ver absolutamente.

Complejos similares
Barrio residencial A vendre superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski ir yamim netanya
Netanya, Israel
de
$1,51M
Barrio residencial Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Hadera, Israel
de
$962,445
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israel
de
$1,66M
Barrio residencial Bonne occasion clair endroit calme
Jerusalén, Israel
de
$1,13M
Barrio residencial Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Tel-Aviv, Israel
de
$2,98M
Otros complejos
Barrio residencial Terrain a vendre dans un emplacement ideal
Mate Yehuda Regional Council, Israel
de
$3,14M
Una rara oportunidad para adquirir terrenos de construcción en el enclave popular de Motza Illit. Situado en un impasse tranquilo y privado, cerca de la autopista 7, esta parcela excepcional ofrece impresionantes vistas pastorales con vistas a Hadassah Ein Kerem. La propiedad se extiende alr…
Barrio residencial Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Tel-Aviv, Israel
de
$5,19M
En venta – Tour Meier, Tel-Aviv Descubre un apartamento excepcional en el prestigioso Tour Meir, símbolo de lujo en el corazón de Tel Aviv. Un ambiente de vida incomparable que combina comodidad, elegancia y servicios de alta gama. Características principales: Superficie: 148 m2 + 12 m2 d…
Barrio residencial Superbe 4 pieces renove architecturellement a deux pas du parc dans un immeuble avec parking
Tel-Aviv, Israel
de
$2,04M
Exclusivo nuevo en Bnei Moshe 14 6a planta, vista abierta, 4 amplias habitaciones, ascensor y estacionamiento en Tabu, soleada terraza y sala común Apartamento de unos 103 m2 con 8 m2 terraza soleada adicional que ofrece vistas sin obstáculos Diseño arquitectónico completo y renovación (car…
