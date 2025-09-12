  1. Realting.com
  4. Barrio residencial A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite

Hadera, Israel
$867,000
6
ID: 27975
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/9/25

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera

Sobre el complejo

Descubre un proyecto inmobiliario excepcional en el distrito de Hadera – Guivat Olga Ubicado estratégicamente cerca de la playa, este proyecto combina innovación, confort y bienestar. Con su arquitectura contemporánea y sostenible, ofrece un ambiente de vida único y refinado. Consisting of two buildings with a modern design, it is characterized by: Lujoso hall de entrada de doble altura Salón exclusivo Tiendas al pie del edificio Gimnasio equipado Centro comercial cerca Principales activos: Ubicación ideal cerca del mar Entrega prevista para octubre 2028 Condiciones de presa atractivas: 20/80 pago y tarifas preferenciales Una rara oportunidad para vivir o invertir en el corazón de Hadera, en el distrito de Guivat Olga.

Localización en el mapa

Educación
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

