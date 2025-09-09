Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Uusimaa
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Propiedad cerca del lago

Villas del lago en venta en Uusimaa, Finlandia

1 propiedad total found
Villa 4 habitaciones en Vasarankyla, Finlandia
Villa 4 habitaciones
Vasarankyla, Finlandia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 1/2
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$139,212
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
