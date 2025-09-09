Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Uusimaa
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Garaje

Villas con garaje en venta en Uusimaa, Finlandia

Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 5 habitaciones en Porvoo sub region, Finlandia
Villa 5 habitaciones
Porvoo sub region, Finlandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Número de plantas 2
Amazing project - One Only - special price from the finnish developer  We build houses in…
$475,468
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Uusimaa, Finlandia

con Vista al lago
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir