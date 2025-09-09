Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Villas en venta en Uusimaa, Finlandia

4 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Porvoo sub region, Finlandia
Villa 5 habitaciones
Porvoo sub region, Finlandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Número de plantas 2
Amazing project - One Only - special price from the finnish developer  We build houses in…
$475,468
Villa 4 habitaciones en Vasarankyla, Finlandia
Villa 4 habitaciones
Vasarankyla, Finlandia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 1/2
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$139,212
Villa 3 habitaciones en Tuusula, Finlandia
Villa 3 habitaciones
Tuusula, Finlandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Piso 2/2
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$203,142
Villa en Helsinki sub region, Finlandia
Villa
Helsinki sub region, Finlandia
Dormitorios 5
Área 560 m²
La villa históricamente relevante es una villa de lujo diseñada por el arquitecto Erik Lindr…
$4,57M
Parámetros de las propiedades en Uusimaa, Finlandia

con Garaje
con Vista al lago
Baratos
De lujo
