Casas en Venta en Tallinn, Estonia

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Casa 6 habitaciones en Tallinn, Estonia
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Casa 6 habitaciones
Tallinn, Estonia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Área 439 m²
Número de plantas 2
Hermosa casa con piscina en venta cerca del mar, Pirita.Propiedad privada, casa de piedra, s…
$3,46M
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Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
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