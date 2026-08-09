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Propiedades residenciales en venta en Tallinn, Estonia

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apartamentos
15
16 propiedades total found
Casa 6 habitaciones en Tallinn, Estonia
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Casa 6 habitaciones
Tallinn, Estonia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Área 439 m²
Número de plantas 2
Hermosa casa con piscina en venta cerca del mar, Pirita.Propiedad privada, casa de piedra, s…
$3,46M
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Apartamento en Tallinn, Estonia
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$113,120
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Apartamento en Tallinn, Estonia
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Tallinn, Estonia
$167,435
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$523,694
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Apartamento en Tallinn, Estonia
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$854,301
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$507,309
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Apartamento 3 habitaciones en Tallinn, Estonia
Apartamento 3 habitaciones
Tallinn, Estonia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Piso 6/14
Vista panorámica de todo el Tallin Apartamento moderno y confortable con impresionantes vist…
$365,393
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Apartamento 3 habitaciones en Tallinn, Estonia
Apartamento 3 habitaciones
Tallinn, Estonia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Un acogedor apartamento en una típica casa de madera para Kadrior está esperando a su nuevo …
$406,469
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Apartamento 4 habitaciones en Tallinn, Estonia
Apartamento 4 habitaciones
Tallinn, Estonia
Habitaciones 4
Área 150 m²
Piso 2/3
Residencias exclusivas junto al mar Complejo residencial único de la clase premium, que cons…
$806,276
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Apartamento 6 habitaciones en Tallinn, Estonia
Apartamento 6 habitaciones
Tallinn, Estonia
Habitaciones 6
Área 110 m²
Piso 2/3
Acogedor apartamento en una pequeña casa histórica al lado del hermoso parque Kadriorg, que …
$593,708
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Apartamento 2 habitaciones en Tallinn, Estonia
Apartamento 2 habitaciones
Tallinn, Estonia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
$316,381
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Apartamento 4 habitaciones en Tallinn, Estonia
Apartamento 4 habitaciones
Tallinn, Estonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Venta es un apartamento de 4 habitaciones en la planta superior de la residencia VEGA.PLANPl…
$295,700
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Tallinn, Estonia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Tallinn, Estonia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 218 m²
$1,29M
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