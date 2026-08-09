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Obra nueva en venta en Harju County

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Complejo residencial KALEVI PANORAMA RESIDENCE
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Complejo residencial KALEVI PANORAMA RESIDENCE
Tallinn, Estonia
de
$261,180
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 14
Kalevi Panorama es una integridad arquitectónica moderna. Tres edificios con impresionantes vistas panorámicas de todo Tallin.  Una apariencia lujosa, habitaciones creadas con buen gusto y un interior de calidad están incrustadas en el corazón del proyecto. Kalevi Panorama se encuentra en el…
Desarrollador
ГК ФСК
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Pueblo de cabañas Üksteist
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Pueblo de cabañas Üksteist
Viimsi vald, Estonia
de
$5,12M
Año de construcción 2024
Un terreno para construir una nueva zona residencial. Proyecto para 11 casas privadas de clase alta. Terreno en una reserva cerca de Tallinn. Grandes parcelas de tierra, su bosque conífero, cerca del mar. La zona más prestigiosa para vivir
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Üksteist
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