  1. Realting.com
  2. Estonia
  3. Harju County
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Harju County, Estonia

Tallin
1
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial KALEVI PANORAMA RESIDENCE
Complejo residencial KALEVI PANORAMA RESIDENCE
Complejo residencial KALEVI PANORAMA RESIDENCE
Complejo residencial KALEVI PANORAMA RESIDENCE
Complejo residencial KALEVI PANORAMA RESIDENCE
Mostrar todo Complejo residencial KALEVI PANORAMA RESIDENCE
Complejo residencial KALEVI PANORAMA RESIDENCE
Tallinn, Estonia
de
$261,180
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 14
Kalevi Panorama es una integridad arquitectónica moderna. Tres edificios con impresionantes vistas panorámicas de todo Tallin.  Una apariencia lujosa, habitaciones creadas con buen gusto y un interior de calidad están incrustadas en el corazón del proyecto. Kalevi Panorama se encuentra en el…
Desarrollador
ГК ФСК
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir