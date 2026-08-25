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Áticos en Venta Mar Rojo, Egipto

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Ático Ático 2 habitaciones en Mar Rojo, Egipto
Ático Ático 2 habitaciones
Mar Rojo, Egipto
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Piso 2/2
Experimente el estilo de vida costero en este impresionante ático situado en el corazón de C…
$192 683
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Parámetros de las propiedades en Mar Rojo, Egipto

con Garaje
con Jardín
con Piscina
con Vista al lago
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De lujo
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