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1 propiedad total found
Casa 2 habitaciones en Hurgada, Egipto
Casa 2 habitaciones
Hurgada, Egipto
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1/6
El apartamento es ideal tanto para unas vacaciones cómodas como para una estancia prolongada…
$231
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Agencia
International real estate agency Habita
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