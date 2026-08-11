Villas en venta en Hurgada, Egipto

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Villa en Hurgada, Egipto
Villa
Hurgada, Egipto
Descubra ONE7, nuestro principal complejo residencial en el corazón de Hurghada, donde la vi…
$740,766
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Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
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Villa en Hurgada, Egipto
Villa
Hurgada, Egipto
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Selena Bay offers magnificent apartments and villas facing the magic blue of the Red Sea. Ut…
$955,072
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