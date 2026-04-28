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Apartamentos en venta en Guiza, Egipto

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Apartamento 3 habitaciones en Guiza, Egipto
Apartamento 3 habitaciones
Guiza, Egipto
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 130 m²
Piso 3/4
ID 33868474Precio: 299,900 eurosSuperficie total: 130 m2.Planta: 3Tasa de mantenimiento de 1…
$351,387
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Apartamento 2 habitaciones en Guiza, Egipto
Apartamento 2 habitaciones
Guiza, Egipto
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 65 m²
Piso 2/4
ID 33733934 Superficie total: 65 metros cuadrados. m. Costo: 125.000 euros. Planta: 2 La cuo…
$140,602
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