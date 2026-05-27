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Casa en condominio en venta en El Qoseir, Egipto

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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en El Qoseir, Egipto
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
El Qoseir, Egipto
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 2/3
Apartamento de un dormitorio en la costa del Mar Rojo en el complejo Las Cabanas, junto al h…
$46,439
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Parámetros de las propiedades en El Qoseir, Egipto

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