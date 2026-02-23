Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Egipto
  3. Alejandría
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Alejandría, Egipto

2 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Alejandría, Egipto
Apartamento 3 habitaciones
Alejandría, Egipto
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 11/12
$29,429
Agencia
ИП Риелтор без границ kz
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
Apartamento 3 habitaciones en Alejandría, Egipto
Apartamento 3 habitaciones
Alejandría, Egipto
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 2/8
$27,000
Agencia
ИП Риелтор без границ kz
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
Parámetros de las propiedades en Alejandría, Egipto

