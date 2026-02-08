Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Gobernación de Alejandría, Egipto

1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Ahmad Urabi, Egipto
Apartamento 3 habitaciones
Ahmad Urabi, Egipto
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Número de plantas 9
🏖 Venta apartamento en Alexandria, primera líneaAmplio apartamento en la novena planta con i…
$45,696
Dejar una solicitud
Parámetros de las propiedades en Gobernación de Alejandría, Egipto

Baratos
De lujo
