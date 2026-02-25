  1. Realting.com
Serene Condominium

Tailandia, Phuket City Municipality
Company type
Promotor
Gründungsjahr des Unternehmens
2016
En la plataforma
5 años 4 meses
Idiomas hablados
English, Русский, Français
Página web
sidthailand.com
Horas de trabajo
Abierto ahora
Estamos en las redes sociales
Sobre el desarrollador

SID Tailandia es un desarrollador inmobiliario confiable con sede en Phuket. Construimos apartamentos y villas modernos en lugares privilegiados de toda la isla, combinando arquitectura, confort y potencial de inversión.

📍Lo que nos distingue:

  • Ciclo de desarrollo completo, desde el diseño hasta la entrega clave

  • Ofertas transparentes y propiedades verificadas legalmente

  • Diseños inteligentes, diseño contemporáneo e infraestructura orientada al estilo de vida

  • Propiedades adecuadas tanto para el ingreso de vivienda como para el alquiler

Nuestros proyectos están diseñados para satisfacer las necesidades de los inversores y usuarios finales que eligen a Phuket como su hogar.

🤝 También acogemos con beneplácito la colaboración con organismos y corredores independientes. Ofrecemos condiciones claras, comisiones sobre el mercado, capacitación y soporte completo durante todo el proceso de ventas.

SID Tailandia: creación de valor a largo plazo para la vida y la inversión.

Servicios

🏗Construcción residencial

Desarrollo de ciclo completo, desde la base hasta la ejecución de proyectos. Utilizamos tecnologías modernas y materiales certificados.

📐Arquitectura y Diseño

Desarrollamos conceptos, soluciones arquitectónicas y proyectos de diseño adaptados a la demanda del mercado y a los específicos de ubicación.

🏡Ventas de bienes

Propios desarrollos: apartamentos y villas en Phuket. Trabajamos directamente con compradores y a través de agencias asociadas.

🔑Administración de bienes

Servicios de alquiler, mantenimiento y soporte para inquilinos — cuidado completo de la propiedad después de la compra.

🤝Agent Partnership Program

Acogemos con beneplácito la colaboración con organismos y corredores independientes en todo el mundo. Disposiciones transparentes, capacitación y comisiones superiores al mercado.

