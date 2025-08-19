  1. Realting.com
Русская Европа

Rusia, Kaliningrado
Company type
Promotor
En la plataforma
4 años 2 meses
Idiomas hablados
Русский
Página web
www.r-eu.ru/
Sobre el desarrollador

AvangardInvestProekt, fundador de la celebración «Russkaya EvropA», celebró su 30 aniversario en septiembre de 2018. La experiencia y la experiencia de nuestros especialistas, su alta profesionalidad y el uso de tecnologías avanzadas nos han permitido lograr altos resultados en nuestro trabajo, hemos logrado construir y poner en funcionamiento cómodos edificios residenciales que se convirtieron en joyas arquitectónicas de la región de Kaliningrad.


Estamos construyendo una «Ciudad feliz» sin precedentes llamada «Russkaya EvropA». El equipo está creando un entorno que será relevante para décadas venideras. Ese será el medio ambiente con un nuevo nivel de calidad de vida en todos los aspectos: arquitectónico, espiritual, social y económico. Por primera vez, estamos creando un distrito no residencial como un único ecosistema con espacios peatonales, zonas verdes y comercio diverso.


Con la ayuda de los mejores arquitectos, el proyecto expresa el deseo de perfección y un sentido sutil de estilo. Hemos tenido en cuenta todas las necesidades de una persona activa moderna. El complejo «Russkaya EvropA» es un lugar para la vida, la recreación activa y el desarrollo personal. Las propiedades construidas serán de gran importancia social no sólo para el propio distrito sino también para la región en su conjunto, ya que cuenta con un policlínico, jardín de infancia, escuela, complejo deportivo, infraestructura de entretenimiento.

