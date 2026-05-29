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Permiso de residencia en China

China China
Plazo de obtención: de 8 meses
Costos: de
$4,00M
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Permiso de residencia en China
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Sobre el Programa de Inmigración

The CC Global Opportunities El Fondo proporciona a los inversores acceso al Plan de Entrantes de Inversiones de Capital (CIES), puesto en marcha por el Gobierno de Hong Kong. El programa ofrece a los inversores y a sus familias la oportunidad de obtener residencia mientras conserva el control de capital y activos. La estructura del fondo cumple con los altos estándares financieros internacionales.

Las oportunidades globales de las SS El Fondo ofrece el instrumento ideal para la gestión de la riqueza y la planificación de la sucesión en una jurisdicción en desarrollo constante. Los inversores tienen acceso a soluciones de inversión flexibles y ventajas jurídicas que les permiten gestionar los activos de manera efectiva y proteger el capital en una economía mundial.

Ventajas del programa:

No necesita quedarse en Hong Kong por más de 183 días al año
Ninguna obligación de alquilar o poseer bienes en Hong Kong
Ninguna obligación de pagar impuestos en Hong Kong

La residencia se extiende a toda la familia.
Acceso a los mejores servicios bancarios

Ventajas
Plazo de obtención
Plazo de obtención
de 8 meses
Costos
Costos
de
$4,00M
Ingresos adicionales
Ingresos adicionales
Hay
Duración
Duración
10 meses
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Permiso de residencia en China
China China
de
$4,00M
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