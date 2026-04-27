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Casas en Venta en China

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Casa 6 habitaciones en Hefei, China
Casa 6 habitaciones
Hefei, China
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 296 m²
Número de plantas 3
Casa en venta con vistas al mar en la zona de Shushan, Bar ciudad. La casa con una superfici…
$339,967
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Casa 3 habitaciones en Hefei, China
Casa 3 habitaciones
Hefei, China
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 236 m²
Número de plantas 2
Nueva casa moderna en el Cinturón Verde de Bara. Excelente vista del mar, árboles coníferos …
$301,281
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