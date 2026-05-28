Programas de inmigración en China

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China China
de
$4,00M
Tipo de programa de inmigración Permiso de residencia
Plazo de obtención de 8 meses
The CC Global Opportunities El Fondo proporciona a los inversores acceso al Plan de Entrantes de Inversiones de Capital (CIES), puesto en marcha por el Gobierno de Hong Kong. El programa ofrece a los inversores y a sus familias la oportunidad de obtener residencia mientras conserva el contro…
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