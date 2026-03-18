  1. Realting.com
  2. Chile
  3. Provincia de Valparaíso

Obra nueva en venta en Provincia de Valparaíso

Viña del Mar
3
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial Parque Granadilla
Complejo residencial Parque Granadilla
Complejo residencial Parque Granadilla
Viña del Mar, Chile
de
$186,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Parque Granadilla ProyectoCiudad: Viña del MarCompra para: inversión en construcción; inversión para arrendamiento;La etapa del hoyo. La entrega del proyecto es el final de 2026.Especialmente para nuestros clientes, el avance es ahora 10% (en lugar del 15% inicial)! El resto es 90% después d…
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Complejo residencial Soho Midtown
Complejo residencial Soho Midtown
Viña del Mar, Chile
de
$170,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Compra para: - Inversión en construcción- inversiones de arrendamiento- por vida.La etapa del hoyo. La entrega prevista para la primera mitad de 2027.El avance ahora es del 15%. El 85% restante - después de alquilar la casa. El avance está asegurado contra la quiebra del desarrollador bajo l…
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Complejo residencial VM Boulevard
Complejo residencial VM Boulevard
Complejo residencial VM Boulevard
Complejo residencial VM Boulevard
Complejo residencial VM Boulevard
Mostrar todo Complejo residencial VM Boulevard
Complejo residencial VM Boulevard
Viña del Mar, Chile
de
$119,300
Año de construcción 2027
Проект VM BoulevardГород: Винья-дель-МарПокупка для:✅ инвестициии в стройку для перепродажи,✅ инвестициии для сдачи в аренду,✅ для жизни. ’Проект находится в стройке.Сдача объекта — I опловина 2027 года.Аванс сейчас — 20 %.Остаток 80% — опсле сдачи дома.🙆‍♂️ Аванс застрахован от банкротства …
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir