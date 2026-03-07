Проект VM Boulevard

Город: Винья-дель-Мар

Покупка для:

✅ инвестициии в стройку для перепродажи,

✅ инвестициии для сдачи в аренду,

✅ для жизни. ’

Проект находится в стройке.

Сдача объекта — I опловина 2027 года.

Аванс сейчас — 20 %.

Остаток 80% — опсле сдачи дома.

🙆‍♂️ Аванс застрахован от банкротства застройщика согласно закону Чили. ’ 🙆‍♂️

Доступн:е вариант:

✔️ 1 сальня, 1 ванная, 40,8 кв. м (включая террасу 5 кв. м) --- от $119,300 (ававансейчасас $23,860).

✔️ 1 спальня, 1 ванная, 54.6 кв. м (включая терасу 4,9 кв). м) --- от $159,000 (авансейчасс $31,800).

✔️ 2 спальни, 2 ванн.е, 62 кв. м (включая терасу 9,3 кв). м) --- от $174 800 (аванс сейчас $34,960).

👌🏻 В комплексе также будут построен: и оборудован:

➖ откр;т;й апрамн;й басейн на кр;ше;

➖ зона барбекю,

➖ лаундж для гурманов;

➖ спортзал,

➖ ‘мойка для домашних животн;х’;

➖ место для зарядки электромобилей. ’

Почему мт втбрали данн й проект 🙌🏻

1️⃣ VM Boulevard находится в самопом центре Винья-дель-Мар, рядом со станцией метро Merval, что обесечиваететераетердердераердердераераердерененининераенерденинаердердерденаенинининннинининаенананананининаенаенаенаннинанананннннннанананананананананннннннннннннннннннинананани

2️⃣ В пешей доступности расположен.: спортивн.й клуб, больница Густаво Фрике, автововокзал, зелёрн.е зон.

3️⃣ За полгода с начайпродаж б.ло раскуплено почи оловина квартир, чо говорит о о шисокорте цининине