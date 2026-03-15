Complejo residencial Parque Granadilla

Parque Granadilla Proyecto

Ciudad: Viña del Mar

Compra para: inversión en construcción; inversión para arrendamiento;

La etapa del hoyo. La entrega del proyecto es el final de 2026.

Especialmente para nuestros clientes, el avance es ahora 10% (en lugar del 15% inicial)! El resto es 90% después de alquilar.

El avance está asegurado contra la quiebra del desarrollador bajo la ley chilena.

Opciones disponibles: ️

2 dormitorios y un hall combinado con cocina, 66 metros cuadrados. m - a partir de 186.500 dólares (a partir de ahora 18.650 dólares) - 3 apartamentos se quedaron.

3 dormitorios y un hall combinado con una cocina, 85 metros cuadrados - desde $ 238,500 (avanzado ahora $ 23,850).

Todos los apartamentos están alquilados con un acabado limpio y una cocina totalmente equipada.

El complejo también se construirá piscinas en el techo, zonas de barbacoa, coworking para los residentes, un parque infantil, un gimnasio, una terraza y una zona de paseo animal.

Este es uno de los 3 edificios nuevos de toda la ciudad (el mejor complejo de Chile) con una población de más de 500.000 personas. La falta de opciones relevantes para apartamentos con piscina, calefacción, 2 dormitorios y un metro de 55-65 metros cuadrados en los alrededores crea una alta demanda de apartamentos para la compra y alquiler. El precio de venta por 1 sq. m. es 18% inferior a opciones similares en la ciudad, lo que garantizará la rentabilidad de la transacción en caso de asignación de contrato. El establecimiento está situado en el centro de la ciudad - a 15 minutos a pie de la playa, a 10 minutos a pie del centro comercial, a 5 minutos del parque y parque de patinaje. En 2027 se construirá un aeropuerto internacional a 15 minutos de Vigna del Mar, que garantiza un aumento del flujo turístico y los precios de la propiedad. 50 m del futuro complejo residencial es la Universidad Andrés Bello, donde estudiantes de prestigiosas profesiones – médicos y abogados estudian. Esto significa que los futuros compradores / arrendatarios son personas de familias solventes.