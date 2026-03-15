  1. Realting.com
  2. Chile
  3. Viña del Mar
  4. Complejo residencial Parque Granadilla

Complejo residencial Parque Granadilla

Viña del Mar, Chile
de
$186,500
;
2
Dejar una solicitud
ID: 34964
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 15/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Chile
  • Región / estado
    Región de Valparaíso
  • Barrio
    Provincia de Valparaíso
  • Ciudad
    Viña del Mar
  • Dirección
    El Maiten

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

Parque Granadilla Proyecto

Ciudad: Viña del Mar

Compra para: inversión en construcción; inversión para arrendamiento;

La etapa del hoyo. La entrega del proyecto es el final de 2026.

Especialmente para nuestros clientes, el avance es ahora 10% (en lugar del 15% inicial)! El resto es 90% después de alquilar.

El avance está asegurado contra la quiebra del desarrollador bajo la ley chilena.

Opciones disponibles: ️

2 dormitorios y un hall combinado con cocina, 66 metros cuadrados. m - a partir de 186.500 dólares (a partir de ahora 18.650 dólares) - 3 apartamentos se quedaron.

3 dormitorios y un hall combinado con una cocina, 85 metros cuadrados - desde $ 238,500 (avanzado ahora $ 23,850).

Todos los apartamentos están alquilados con un acabado limpio y una cocina totalmente equipada.

El complejo también se construirá piscinas en el techo, zonas de barbacoa, coworking para los residentes, un parque infantil, un gimnasio, una terraza y una zona de paseo animal.

Este es uno de los 3 edificios nuevos de toda la ciudad (el mejor complejo de Chile) con una población de más de 500.000 personas. La falta de opciones relevantes para apartamentos con piscina, calefacción, 2 dormitorios y un metro de 55-65 metros cuadrados en los alrededores crea una alta demanda de apartamentos para la compra y alquiler. El precio de venta por 1 sq. m. es 18% inferior a opciones similares en la ciudad, lo que garantizará la rentabilidad de la transacción en caso de asignación de contrato. El establecimiento está situado en el centro de la ciudad - a 15 minutos a pie de la playa, a 10 minutos a pie del centro comercial, a 5 minutos del parque y parque de patinaje. En 2027 se construirá un aeropuerto internacional a 15 minutos de Vigna del Mar, que garantiza un aumento del flujo turístico y los precios de la propiedad. 50 m del futuro complejo residencial es la Universidad Andrés Bello, donde estudiantes de prestigiosas profesiones – médicos y abogados estudian. Esto significa que los futuros compradores / arrendatarios son personas de familias solventes.

Localización en el mapa

Viña del Mar, Chile
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Soho Midtown
Viña del Mar, Chile
de
$170,000
Complejo residencial VM Boulevard
Viña del Mar, Chile
de
$119,300
Está viendo
Complejo residencial Parque Granadilla
Viña del Mar, Chile
de
$186,500
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial VM Boulevard
Complejo residencial VM Boulevard
Complejo residencial VM Boulevard
Complejo residencial VM Boulevard
Complejo residencial VM Boulevard
Mostrar todo Complejo residencial VM Boulevard
Complejo residencial VM Boulevard
Viña del Mar, Chile
de
$119,300
Año de construcción 2027
Проект VM BoulevardГород: Винья-дель-МарПокупка для:✅ инвестициии в стройку для перепродажи,✅ инвестициии для сдачи в аренду,✅ для жизни. ’Проект находится в стройке.Сдача объекта — I опловина 2027 года.Аванс сейчас — 20 %.Остаток 80% — опсле сдачи дома.🙆‍♂️ Аванс застрахован от банкротства …
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Complejo residencial Soho Midtown
Complejo residencial Soho Midtown
Viña del Mar, Chile
de
$170,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Compra para: - Inversión en construcción- inversiones de arrendamiento- por vida.La etapa del hoyo. La entrega prevista para la primera mitad de 2027.El avance ahora es del 15%. El 85% restante - después de alquilar la casa. El avance está asegurado contra la quiebra del desarrollador bajo l…
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir