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Complejo residencial Soho Midtown

Viña del Mar, Chile
de
$170,000
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2
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ID: 34949
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 14/3/26

Localización

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  • País
    Chile
  • Región / estado
    Región de Valparaíso
  • Barrio
    Provincia de Valparaíso
  • Ciudad
    Viña del Mar
  • Dirección
    El Maiten

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Localización en el mapa

Viña del Mar, Chile
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Año de construcción 2027
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