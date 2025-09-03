Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Pomorie
  4. Residencial
  5. Adosado

Adosados en Venta en Pomorie, Bulgaria

Adosado Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Poroy, Bulgaria
Adosado Adosado 3 habitaciones
Poroy, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Descripción del objeto: Estamos ofreciendo una casa de dos pisos en venta en el pueblo de Po…
$79,727
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Pomorie, Bulgaria

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir