  1. Realting.com
  2. Armenia
  3. Residencial
  4. Casa
  5. Garaje

Casas con garaje en Venta en Armenia

Ereván
28
Kotayk'
8
1 propiedad total found
Casa grande 6 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 6 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 000 m²
Número de plantas 3
A three-story private house is sold, in the city of Yerevan, on the 1st street of the admini…
$510,000
