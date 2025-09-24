Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Ereván, Armenia

27
28 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa 4 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 227 m²
This has been our home since we moved in another country in 1993,for a better future , now i…
$80,000
Casa grande 7 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 7 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 450 m²
Número de plantas 2
Se vende casa unifamiliar de dos plantas con ático en la ciudad de Ereván, distrito administ…
$650,000
Casa grande 3 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 3 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Número de plantas 2
Se vende el segundo piso de una casa particular de dos pisos, en la ciudad de Ereván, en el …
$160,000
Tut TravelTut Travel
Casa grande 6 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 6 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Número de plantas 2
Se vende una casa particular de dos pisos en la ciudad de Ereván, en el distrito de Petros D…
$400,000
Casa grande 12 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 12 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 12
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 314 m²
Número de plantas 2
Se venden el primer y segundo piso de una mansión de cinco pisos. Ciudad de Ereván, distrito…
$700,000
Casa grande 4 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 4 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 330 m²
Número de plantas 3
A three-story detached house for sale, city of Yerevan, Malatia-Sebastia administrative regi…
$170,000
Estate Service 24Estate Service 24
Casa grande 5 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 5 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Número de plantas 2
Se vende una casa particular de dos pisos de nueva construcción en la ciudad de Ereván, Avan…
$500,000
Casa grande 4 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 4 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 1
Se vende una casa particular en la ciudad de Ereván, distrito administrativo de Ajapnyak, en…
$290,000
Casa grande 3 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 3 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 230 m²
Número de plantas 2
A two-story detached house for sale in the city of Yerevan, Ajapnyak administrative district…
$330,000
Atlas PropertyAtlas Property
Casa grande 3 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 3 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 116 m²
Número de plantas 1
Casa propia en venta, Ereván, distrito administrativo de Nork-Marash, calle Armenak Armenaky…
$350,000
Casa grande 4 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 4 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 2
A two-story detached house for sale, in the city of Yerevan, Arabkir administrative district…
$370,000
Casa grande 6 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 6 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 000 m²
Número de plantas 3
A three-story private house is sold, in the city of Yerevan, on the 1st street of the admini…
$510,000
Casa grande 5 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 5 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 205 m²
Número de plantas 2
Two-story private house for sale, city of Yerevan, Erebuni administrative district, Sari tag…
$305,000
Casa grande 4 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 4 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 300 m²
Número de plantas 2
A two-story detached house for sale, in the city of Yerevan, in Nor Nork administrative dist…
$350,000
Casa grande 3 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 3 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 109 m²
Número de plantas 2
A two-story detached house for sale, city of Yerevan, Arabkir administrative district, Sevka…
$171,000
Casa grande 12 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 12 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 12
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 357 m²
Número de plantas 3
A three-story detached house for sale, city of Yerevan, Nor-Marash administrative district, …
$460,000
Casa grande 6 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 6 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 212 m²
Piso 2/2
$150,000
Casa grande 5 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 5 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 402 m²
Número de plantas 3
Se vende una casa unifamiliar de tres plantas en la ciudad de Ereván, en el distrito de Arts…
$500,000
Casa grande 3 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 3 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 2
Se vende una casa particular de dos pisos, ciudad de Ereván, distrito administrativo de Mala…
$150,000
Casa grande 8 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 8 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 688 m²
Número de plantas 4
$1,28M
Casa grande 9 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 9 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 9
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 436 m²
Número de plantas 3
Se vende casa unifamiliar de tres plantas, ciudad de Ereván, distrito administrativo de Mala…
$750,000
Casa grande 4 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 4 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 107 m²
Número de plantas 1
Se vende casa unifamiliar de una planta, ciudad de Ereván, distrito administrativo de Kanake…
$160,000
Casa grande 7 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 7 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 409 m²
Número de plantas 2
A two-story detached house for sale, city of Yerevan, Ajapnyak administrative district, Asht…
$173,000
Casa grande 5 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 5 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Número de plantas 3
Se vende casa unifamiliar de tres plantas en la ciudad de Ereván, distrito administrativo de…
$180,000
Casa grande 7 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 7 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 366 m²
Número de plantas 2
Se vende una casa particular de dos pisos en la ciudad de Ereván, distrito de Nork-Marashvar…
$300,000
Casa grande 4 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 4 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 330 m²
Número de plantas 2
A two-story detached house for sale, city of Yerevan, Malatia-Sebastia administrative distri…
$170,000
Casa grande 5 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 5 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Número de plantas 2
Se vende una casa unifamiliar de dos plantas en la ciudad de Ereván, distrito administrativo…
$410,000
Casa grande 4 habitaciones en Ereván, Armenia
Casa grande 4 habitaciones
Ereván, Armenia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 96 m²
Número de plantas 1
Se vende casa unifamiliar de una planta, ciudad de Ereván, distrito administrativo de Erebun…
$150,000
Parámetros de las propiedades en Ereván, Armenia

