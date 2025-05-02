Villa Villa Serenity,6 km from Qerret Beach(entrance of Kavaje)

Villa de lujo en venta – A solo 5 km de Qerret Beach

✨ Villa Serenity – Elegance, Privacy & Premium Living in Kavajë (Shën Gjergj Road, near the Northern Ring Road) ✨

Situado en una tranquila zona residencial rodeada de villas privadas, esta propiedad única combina perfectamente la arquitectura neoclásica con el diseño moderno de interiores, creando un ambiente refinado y cómodo para un estilo de vida de alta calidad a pocos minutos del mar.

🏡 Detalles de la propiedad: ▪️ Superficie de construcción: 165 m2

▪️ Superficie terrestre: 735 m2

▪️ Orientación Sur-Oeste, asegurando la luz solar natural durante todo el día

El interior de la villa ha sido pensada tanto para funcionalidad como para elegancia, con una sala de estar y comedor de planta abierta que crea un ambiente amplio y luminoso, complementado con una chimenea funcional que añade calor y carácter al hogar.

🛏 Disposición: ▫️ 3 dormitorios, incluyendo una suite principal con vestidor y baño privado

▫️ 3 baños modernos

▫️ Lavadero dedicado

▫️ Sala central que conecta las zonas de dormir

▫️ Espacios cuidadosamente diseñados para el máximo confort familiar

✨ Características Premium: ▪️ Sistema de calefacción y refrigeración

▪️ Sistema de cámara de seguridad

▪️ Sistema de alarma antirrobo

▪️ Accesorios sanitarios de alta calidad por Invaso & Grohe

▪️ Electrodomésticos incorporados

▪️ Cocina de cuarzo

▪️ Sistema de riego automático de jardín inteligente

▪️ Gazebo para noches relajantes y entretenidos huéspedes en el jardín ajardinado

🌿 Zona exterior: El hermoso jardín ajardinado y bien mantenido ofrece el entorno perfecto para la relajación, privacidad y momentos familiares memorables al aire libre.

🚗 Conveniencia: ▪️ Espacio de estacionamiento para 2 vehículos

▪️ Puerta de entrada de control remoto

📍 Ubicación estratégica: A sólo 5 km de la playa de Qerret, con acceso rápido a la carretera de Anillo Norte y situado cerca de la carretera Shën Gjergj en Kavajë.

La zona ofrece una excelente conectividad a la playa, la autopista y el centro de la ciudad, lo que hace de esta propiedad una opción ideal tanto para la vida residencial como para la inversión.

📜 Certificado de propiedad de la propiedad

💰 Precio: 349.000 €

🌿 Villa La serenidad es más que un hogar – es un estilo de vida. Una propiedad donde la elegancia, la comodidad y la privacidad se unen en una dirección exclusiva.

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📩 Correo electrónico: / titulado 🌐 Website: www.iguanaimobiliare.com⁠