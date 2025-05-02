Villa Villa Serenity,6 km from Qerret Beach(entrance of Kavaje)

Villa de lujo en venta – A solo 5 km de Qerret Beach
✨ Villa Serenity – Elegance, Privacy & Premium Living in Kavajë (Shën Gjergj Road, near the Northern Ring Road) ✨
Situado en una tranquila zona residencial rodeada de villas privadas, esta propiedad única combina perfectamente la arquitectura neoclásica con el diseño moderno de interiores, creando un ambiente refinado y cómodo para un estilo de vida de alta calidad a pocos minutos del mar.
🏡 Detalles de la propiedad: ▪️ Superficie de construcción: 165 m2
▪️ Superficie terrestre: 735 m2
▪️ Orientación Sur-Oeste, asegurando la luz solar natural durante todo el día
El interior de la villa ha sido pensada tanto para funcionalidad como para elegancia, con una sala de estar y comedor de planta abierta que crea un ambiente amplio y luminoso, complementado con una chimenea funcional que añade calor y carácter al hogar.
🛏 Disposición: ▫️ 3 dormitorios, incluyendo una suite principal con vestidor y baño privado
▫️ 3 baños modernos
▫️ Lavadero dedicado
▫️ Sala central que conecta las zonas de dormir
▫️ Espacios cuidadosamente diseñados para el máximo confort familiar
✨ Características Premium: ▪️ Sistema de calefacción y refrigeración
▪️ Sistema de cámara de seguridad
▪️ Sistema de alarma antirrobo
▪️ Accesorios sanitarios de alta calidad por Invaso & Grohe
▪️ Electrodomésticos incorporados
▪️ Cocina de cuarzo
▪️ Sistema de riego automático de jardín inteligente
▪️ Gazebo para noches relajantes y entretenidos huéspedes en el jardín ajardinado
🌿 Zona exterior: El hermoso jardín ajardinado y bien mantenido ofrece el entorno perfecto para la relajación, privacidad y momentos familiares memorables al aire libre.
🚗 Conveniencia: ▪️ Espacio de estacionamiento para 2 vehículos
▪️ Puerta de entrada de control remoto
📍 Ubicación estratégica: A sólo 5 km de la playa de Qerret, con acceso rápido a la carretera de Anillo Norte y situado cerca de la carretera Shën Gjergj en Kavajë.
La zona ofrece una excelente conectividad a la playa, la autopista y el centro de la ciudad, lo que hace de esta propiedad una opción ideal tanto para la vida residencial como para la inversión.
📜 Certificado de propiedad de la propiedad
💰 Precio: 349.000 €
🌿 Villa La serenidad es más que un hogar – es un estilo de vida. Una propiedad donde la elegancia, la comodidad y la privacidad se unen en una dirección exclusiva.
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📩 Correo electrónico: / titulado 🌐 Website: www.iguanaimobiliare.com