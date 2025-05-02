Complejo residencial DESLA TOWER RESIDENCE

DESLA TOWER RESIDENCE

📍 Zona Plazh, Durrës

🌊 A solo 200 metros del mar | 5 minutos caminando hasta la playa

Un nuevo complejo residencial de clase business ubicado en una de las zonas más demandadas de Durrës.

DESLA TOWER RESIDENCE es un proyecto arquitectónico moderno diseñado para ofrecer una vida cómoda junto al mar y una excelente oportunidad de inversión inmobiliaria.

La zona de Plazh es desde hace años una de las áreas más populares de la ciudad. Destaca por su excelente ubicación, su infraestructura desarrollada y el fácil acceso tanto al mar como al centro de la ciudad.

Esta zona es especialmente elegida por:

• inversores internacionales

• nómadas digitales y freelancers

• turistas que planean mudarse a Albania

• familias albanesas que buscan vivir todo el año

La alta demanda de alquiler y la cercanía al mar convierten esta ubicación en una opción muy atractiva para la inversión.

Arquitectura del complejo

DESLA TOWER RESIDENCE es un complejo residencial moderno compuesto por tres edificios ubicados en diagonal uno detrás de otro.

🏢 Edificio 1 — 9 plantas

🏢 Edificio 2 — 17 plantas

🏢 Edificio 3 — 25 plantas

Los edificios están conectados por una zona comercial en la planta baja, donde se prevén diferentes servicios para los residentes, como:

• gimnasio

• restaurantes y cafeterías

• SPA y zona wellness

• tiendas y servicios

La arquitectura moderna, las fachadas elegantes y la iluminación del edificio harán de este proyecto uno de los complejos residenciales más destacados del área de Plazh.

El complejo contará además con territorio privado y cerrado, ofreciendo mayor seguridad y comodidad a los residentes.

Tipos de apartamentos

El complejo ofrece diferentes tipos de viviendas:

• estudios

• apartamentos 1+1

• apartamentos 2+1

• apartamentos 3+1

La superficie de los apartamentos comienza desde 44 m².

🌊 Las vistas al mar comienzan a partir del piso 10, lo que hace que los apartamentos en plantas altas sean especialmente atractivos.

Acabados de los apartamentos

Los apartamentos se entregan con acabados completos de construcción, incluyendo:

• suelo de baldosas en el apartamento y en el balcón

• baño completamente equipado

• inodoro

• lavabo

• bidé

• boiler

• puertas interiores

• puerta de entrada blindada

• ventanas de doble acristalamiento

• instalaciones eléctricas y de fontanería realizadas

• preparación para sistemas de aire acondicionado

Aparcamiento

El complejo dispone de dos niveles de aparcamiento subterráneo.

🚗 Nivel -1 — 15.000 €

🚗 Nivel -2 — 13.000 €

Locales comerciales

También hay locales comerciales disponibles para la venta dentro del complejo.

💼 Precio desde 2500 € / m²

Precios de los apartamentos

💶 desde 1500 € / m²

🌊 apartamentos con vista al mar — desde 2000 € / m²

Condiciones de compra

💳 plan de pagos hasta 4 años

📉 pago inicial — 15 %

Estado de la construcción

🏗 fase inicial de construcción (inicio del proyecto)

📅 finalización prevista en 2030

Ubicación

📍 centro de Durrës — aproximadamente 4 km

✈️ aeropuerto internacional de Tirana — aproximadamente 30 minutos

Cerca del complejo se encuentran:

• la playa y el paseo marítimo

• restaurantes y cafeterías

• supermercados

• transporte público

• toda la infraestructura necesaria para vivir cómodamente

Promotor del proyecto

El proyecto es desarrollado por DESLA, una empresa constructora con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos residenciales en Albania.

De acuerdo con la legislación albanesa, en caso de que un proyecto no sea finalizado por el promotor, el Estado asume la responsabilidad de garantizar su finalización, proporcionando seguridad adicional a los inversores.

✨ DESLA TOWER RESIDENCE combina arquitectura moderna, una ubicación privilegiada cerca del mar y un fuerte potencial de inversión en una de las zonas más atractivas de Durrës.