  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Durres
  4. Complejo residencial DESLA TOWER RESIDENCE

Complejo residencial DESLA TOWER RESIDENCE

Bashkia Durres, Albania
de
$75,607
de
$1,718/m²
;
8
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 34968
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 16/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Albania
  • Región / estado
    Northern Albania
  • Barrio
    Condado de Durrës
  • Ciudad
    Bashkia Durres
  • Dirección
    Rruga Jusuf Myzyri, 3

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2030
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    25

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Tour online

Sobre el complejo

DESLA TOWER RESIDENCE

📍 Zona Plazh, Durrës
🌊 A solo 200 metros del mar | 5 minutos caminando hasta la playa

Un nuevo complejo residencial de clase business ubicado en una de las zonas más demandadas de Durrës.

DESLA TOWER RESIDENCE es un proyecto arquitectónico moderno diseñado para ofrecer una vida cómoda junto al mar y una excelente oportunidad de inversión inmobiliaria.

La zona de Plazh es desde hace años una de las áreas más populares de la ciudad. Destaca por su excelente ubicación, su infraestructura desarrollada y el fácil acceso tanto al mar como al centro de la ciudad.

Esta zona es especialmente elegida por:
• inversores internacionales
• nómadas digitales y freelancers
• turistas que planean mudarse a Albania
• familias albanesas que buscan vivir todo el año

La alta demanda de alquiler y la cercanía al mar convierten esta ubicación en una opción muy atractiva para la inversión.

Arquitectura del complejo

DESLA TOWER RESIDENCE es un complejo residencial moderno compuesto por tres edificios ubicados en diagonal uno detrás de otro.

🏢 Edificio 1 — 9 plantas
🏢 Edificio 2 — 17 plantas
🏢 Edificio 3 — 25 plantas

Los edificios están conectados por una zona comercial en la planta baja, donde se prevén diferentes servicios para los residentes, como:

• gimnasio
• restaurantes y cafeterías
• SPA y zona wellness
• tiendas y servicios

La arquitectura moderna, las fachadas elegantes y la iluminación del edificio harán de este proyecto uno de los complejos residenciales más destacados del área de Plazh.

El complejo contará además con territorio privado y cerrado, ofreciendo mayor seguridad y comodidad a los residentes.

Tipos de apartamentos

El complejo ofrece diferentes tipos de viviendas:

estudios
apartamentos 1+1
apartamentos 2+1
apartamentos 3+1

La superficie de los apartamentos comienza desde 44 m².

🌊 Las vistas al mar comienzan a partir del piso 10, lo que hace que los apartamentos en plantas altas sean especialmente atractivos.

Acabados de los apartamentos

Los apartamentos se entregan con acabados completos de construcción, incluyendo:

• suelo de baldosas en el apartamento y en el balcón
• baño completamente equipado
• inodoro
• lavabo
• bidé
• boiler
• puertas interiores
• puerta de entrada blindada
• ventanas de doble acristalamiento
• instalaciones eléctricas y de fontanería realizadas
• preparación para sistemas de aire acondicionado

Aparcamiento

El complejo dispone de dos niveles de aparcamiento subterráneo.

🚗 Nivel -1 — 15.000 €
🚗 Nivel -2 — 13.000 €

Locales comerciales

También hay locales comerciales disponibles para la venta dentro del complejo.

💼 Precio desde 2500 € / m²

Precios de los apartamentos

💶 desde 1500 € / m²

🌊 apartamentos con vista al mar — desde 2000 € / m²

Condiciones de compra

💳 plan de pagos hasta 4 años
📉 pago inicial — 15 %

Estado de la construcción

🏗 fase inicial de construcción (inicio del proyecto)
📅 finalización prevista en 2030

Ubicación

📍 centro de Durrës — aproximadamente 4 km
✈️ aeropuerto internacional de Tirana — aproximadamente 30 minutos

Cerca del complejo se encuentran:

• la playa y el paseo marítimo
• restaurantes y cafeterías
• supermercados
• transporte público
• toda la infraestructura necesaria para vivir cómodamente

Promotor del proyecto

El proyecto es desarrollado por DESLA, una empresa constructora con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos residenciales en Albania.

De acuerdo con la legislación albanesa, en caso de que un proyecto no sea finalizado por el promotor, el Estado asume la responsabilidad de garantizar su finalización, proporcionando seguridad adicional a los inversores.

DESLA TOWER RESIDENCE combina arquitectura moderna, una ubicación privilegiada cerca del mar y un fuerte potencial de inversión en una de las zonas más atractivas de Durrës.

Localización en el mapa

Bashkia Durres, Albania
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial NAREA
Golem, Albania
de
$111,881
Edificio de apartamentos GOLEM
Golem, Albania
de
$80,663
Edificio de apartamentos Tirana centr
Tirana Municipality, Albania
de
$292,787
Edificio de apartamentos 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
de
$243,724
Complejo residencial Pran diellit
Orikum, Albania
Precio en demanda
Está viendo
Complejo residencial DESLA TOWER RESIDENCE
Bashkia Durres, Albania
de
$75,607
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Mostrar todo Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Edificio de apartamentos 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
de
$2,259
Año de construcción 2025
🔑🏡 1+1 APARTAMENTO PARA LA VENTA EN LUNGOMARE, VLORA.💶 Precio: 2000 Euro/m2📐 Superficie: 77.8 m2/Gross📍 Ubicación: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 La propiedad está en la etapa final de terminación.📃 Precio del certificado de propiedad: 5000 euros.⛵ La ubicación hace que este apartamento sea id…
Agencia
DES Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Complejo residencial KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Complejo residencial KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Complejo residencial KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Complejo residencial KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Complejo residencial KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Mostrar todo Complejo residencial KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Complejo residencial KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Tirana Municipality, Albania
Precio en demanda
Número de plantas 50
KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Agencia
Lux-Albania Home
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Lux-Albania Home
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano
Telegram Escribir en Telegram
Edificio de apartamentos 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Mostrar todo Edificio de apartamentos 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albania
de
$1,456
🌞🏡 1+1 APARTAMENTO PARA LA VENTA EN ORIKUM, VLORA💶 Precio: 1300 Euro/m2📐 Superficie: 74.4 m2/Gross📍 Ubicación: Orikum, Vlora🏗 La propiedad está en construcción💰 Pago en cuotas – según el acuerdo, a partir del 40% como la primera entrega.📍 Este apartamento está situado en Orikum, en una zona …
Agencia
DES Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Albania
Albania lanza programas de permisos de residencia para jubilados y nómadas digitales: Situación actual
02.05.2025
Albania lanza programas de permisos de residencia para jubilados y nómadas digitales: Situación actual
Albania planea emitir permisos de residencia a pensionistas y «nómadas digitales»
26.02.2021
Albania planea emitir permisos de residencia a pensionistas y «nómadas digitales»
Mostrar todas las publicaciones