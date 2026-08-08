United Expo

Sobre la agencia

United Property Expo es la mayor exposición internacional de bienes raíces e inversiones en el extranjero.

Es una plataforma que reúne a los principales desarrolladores, agencias inmobiliarias, fondos de inversión, arquitectos y diseñadores de diferentes países. El objetivo de la exposición es ayudar a los visitantes e inversores a encontrar ofertas rentables y obtener toda la información necesaria sobre la compra, alquiler e inversión en el extranjero.