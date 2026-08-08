United Expo

United Property Expo es la mayor exposición internacional de bienes raíces e inversiones en el extranjero.
Es una plataforma que reúne a los principales desarrolladores, agencias inmobiliarias, fondos de inversión, arquitectos y diseñadores de diferentes países. El objetivo de la exposición es ayudar a los visitantes e inversores a encontrar ofertas rentables y obtener toda la información necesaria sobre la compra, alquiler e inversión en el extranjero.
Lo que ofrece la exposición
- Una amplia selección de propiedades — decenas de miles de ofertas: villas, apartamentos, casas adosadas, bienes raíces comerciales.
- Participación internacional: exhibir empresas y proyectos de muchos países, como Turquía, Chipre, España, Emiratos Árabes Unidos, Tailandia, Malasia y más.
- Programa de negocios: conferencias, seminarios y mesas redondas con expertos en bienes raíces, inversiones, así como asuntos legales, fiscales y de migración.
- Consultoría y apoyo - representantes de bancos, asesores legales, desarrolladores y agencias ayudarán con hipotecas, procesamiento de documentos y residencia a través de la inversión.
- Condiciones especiales: descuentos de desarrolladores, bonos y ofertas exclusivas para visitantes de exposiciones.