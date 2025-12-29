Sobre la agencia

KVARIS Real Estate es más que una agencia inmobiliaria de ciclo completo.

Ayudamos a nuestros clientes con cualquier cuestión relacionada con la compra, gestión y venta de propiedades. Trabajamos tanto con inversores como con personas que desean trasladarse a Tailandia y a Phuket para residir de forma permanente.

Nuestros gestores tienen experiencia trabajando con clientes de diversos países: Rusia, Kazajistán, EE. UU., Canadá, Australia, Polonia, Suiza, entre otros.

El equipo cuenta con profesionales que hablan español, inglés, polaco, checo, francés, ruso y alemán.

Valoramos enormemente a nuestros clientes, por lo que, además de un servicio impecable, ofrecemos diversos descuentos y bonificaciones. ¡Consulte a nuestros asesores para más información!