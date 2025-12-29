  1. Realting.com
  2. Agencies
  3. KVARIS Real Estate

KVARIS Real Estate

Tailandia, Rawai
;
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Company type
Company type
Agencia inmobiliaria
En la plataforma
En la plataforma
6 meses
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Español, Čeština, Français
Página web
Página web
kvaris.com/
Horas de trabajo
Cerrado ahora
Estamos en las redes sociales
Sobre la agencia

KVARIS Real Estate es más que una agencia inmobiliaria de ciclo completo.

Ayudamos a nuestros clientes con cualquier cuestión relacionada con la compra, gestión y venta de propiedades. Trabajamos tanto con inversores como con personas que desean trasladarse a Tailandia y a Phuket para residir de forma permanente.

Nuestros gestores tienen experiencia trabajando con clientes de diversos países: Rusia, Kazajistán, EE. UU., Canadá, Australia, Polonia, Suiza, entre otros.

El equipo cuenta con profesionales que hablan español, inglés, polaco, checo, francés, ruso y alemán.

Valoramos enormemente a nuestros clientes, por lo que, además de un servicio impecable, ofrecemos diversos descuentos y bonificaciones. ¡Consulte a nuestros asesores para más información!

Servicios

KVARIS Real Estate garantiza un servicio integral:

  • Búsqueda de propiedades;
  • Negociaciones con promotores o vendedores;
  • Resolución de asuntos legales;
  • Asistencia con pagos y transferencias de dinero;
  • Control de la propiedad durante la entrega;
  • Gestión inmobiliaria;
  • Venta posterior de la propiedad;
  • Gestión remota de todos los trámites (sin necesidad de presencia física);
  • Garantía de total confidencialidad en todas las transacciones.
Nuestros agentes en Tailandia
Viktar Afanasenka
Viktar Afanasenka
398 propiedad
Agencias cercanas
Easy Invest Estate
Tailandia, Phuket City Municipality
Gründungsjahr des Unternehmens 2018
Propiedades residenciales 21
La tarea más importante para EasyInvestEstate es encontrar lo que más le importe en términos de ganancias a largo plazo y hacerlo realidad. Seleccionamos efectivamente bienes inmuebles de varios segmentos y clases de precios, al tiempo que garantizamos al comprador un precio razonable y una …
Dejar una solicitud
Phuket9
Tailandia, Phuket City Municipality
Propiedades residenciales 13
La inversión inmobiliaria es una de las maneras más fiables de ahorrar capital. Un objeto bien escogido aporta ingresos pasivos de 6% al año. Phuket real estate rises in price due to increased tourist flow, construction restrictions and land limits. Phuket9 ha participado profesionalmente en…
Dejar una solicitud
Phuket Mix
Tailandia, Phuket City Municipality
Gründungsjahr des Unternehmens 2011
Propiedades residenciales 54
PhuketMix no es nuevo en el mercado inmobiliario en Tailandia. Durante más de seis años, hemos estado seleccionando las ofertas más lucrativas para nuestros clientes que satisfacen plenamente sus expectativas y deseos. A lo largo de los años, varias docenas de familias con nuestra ayuda han …
Dejar una solicitud
Premium Premium
Tumanov Group
Tailandia, Thep Krasatti
Edificios nuevos 359 Propiedades residenciales 4681
La misión de Tumanov Group es unir y crear una comunidad de inversores e individuos que han elegido Phuket para una vida feliz y para hacer crecer su capital. Trabajamos exclusivamente con bienes raíces en la isla de Phuket, Tailandia, sin dispersar nuestro enfoque en múltiples direccione…
Dejar una solicitud
Phuket Buy House
Tailandia, Phuket City Municipality
Gründungsjahr des Unternehmens 2010
Propiedades residenciales 1128 Bienes raíces comerciales 25 Parcelas 56
PhuketBuyHouse ha estado operando con éxito en el mercado inmobiliario de Phuket desde 2008. Durante este tiempo, hemos ayudado a un gran número de extranjeros a comprar miles de hogares de ensueño. Eligiendo nuestra calidad y fiabilidad. Trabajamos abiertamente y transparentemente.Phuketbuy…
Dejar una solicitud
Volver a Dejar una solicitud
Realting.com
Ir