SABBIANCO PROPERTIES LIMITED (Sociedad limitada inmobiliaria Sabbianco). Descripción de la compañía. Sabbianco Properties se fundó en 2004 como una agencia inmobiliaria con licencia que, hoy en día, es una de las mayores compañías inmobiliarias de Chipre con oficinas en Nicosia, Limassol, Larnaka, Paphos y Paralimni. Tenemos un equipo profesional formado y experimentado que puede ayudar al cliente y ofrecer un servicio exclusivo, así como apoyo durante una transacción inmobiliaria, lo cual constituye la filosofía central de nuestra empresa.
Nuestra meta principal es introducir ideas innovadoras y nuevas formas de asistir a nuestros clientes. Nuestro mayor incentivo es ayudar a los compradores antes, durante y después de la compra de una propiedad.