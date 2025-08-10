Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Vietnam
  3. Nha Trang
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio
  6. Garten

Studio-Wohnung mit Garten kaufen in Nha Trang, Vietnam

Studio 1 zimmer in Nha Trang, Vietnam
Studio 1 zimmer
Nha Trang, Vietnam
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 10/30
Zum Verkauf Studio mit hochwertigen Reparaturen und Möbeln. Die Gesamtfläche beträgt 29 qm. …
$64,450
