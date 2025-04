Vanuatu Citizenship

Über das Einwanderungsprogramm

Karibische Länder werden derzeit zu einem der beliebtesten Ziele für Investitionseinwanderung. Karibische Staatsbürgerschaftsprogramme sind der Schlüssel zu vielen Möglichkeiten. Sie bieten eine Reihe von Vorteilen, darunter vergleichsweise niedrige Investitionskosten und eine schnelle Passbeschaffung.

Vorteile:

Kostengünstig Investitionen beginnen bei 100.000 $

Visumfreies Reisen weltweit Einschließlich der Länder des europäischen Schengen-Raums, Großbritannien, Singapur

Schnelle Bearbeitung Der Reisepass wird in nur 2 - 4 Monaten ausgestellt

Die ganze Familie ist berechtigt Die Staatsbürgerschaft kann von der ganzen Familie erworben werden, einschließlich Kindern, Geschwistern und Eltern

Attraktives Steuersystem Ein faires Steuersystem ohne weltweite Einkommens-, Erbschafts- oder Schenkungssteuer

Investition erst nach Genehmigung erforderlich Investition erst nach Genehmigung des Staatsbürgerschaftsantrags

Sicherheit für Ihre Familie „Plan B“ für den Fall wirtschaftlicher und politischer Unruhen

Vertraulichkeit Keine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte, Wahrung der Kundenvertraulichkeit



Vanuatu-Staatsbürgerschaftsprogramm:

2017 wurde ein neues Entwicklungsunterstützungsprogramm für Investoren in Betrieb genommen, das darauf abzielt, ausländische Investitionen in den Entwicklungsfonds des Landes zu locken. Dieser Fonds ist darauf ausgerichtet, die Infrastruktur zu verbessern und das Wachstum der regionalen Wirtschaft anzukurbeln.

Ein Investor, der an diesem Programm teilnehmen möchte, muss eine Spende leisten, d. h. eine Investition von mindestens 135.000 US-Dollar (der endgültige Investitionsbetrag variiert je nach Anzahl der Antragsteller), und dann wird sein Antrag von einer speziellen Regierungskommission geprüft.

Sobald eine positive Entscheidung getroffen wurde, absolvieren der Antragsteller und seine Familienmitglieder einen zeremoniellen Vereidigungsprozess, der auch aus der Ferne durchgeführt werden kann. Dann erhalten der Investor und seine Familienmitglieder aus der Ferne Vanuatu-Pässe.

Staatliche Spende Nicht rückzahlbare Spende an den National Development Fund (NDF) – 130.000 $ für 1 Antragsteller und eine Verwaltungsgebühr von 5.000 $. Nicht rückzahlbare Spende an den National Development Fund (NDF) – 150.000 $ für ein verheiratetes Paar und eine Verwaltungsgebühr von 5.000 $. Nicht rückzahlbare Spende an den National Development Fund (NDF) – 165.000 $ für eine 3-köpfige Familie und eine Verwaltungsgebühr von 5.000 $. Nicht rückzahlbare Spende an den National Development Fund (NDF) –180.000 $ für eine vierköpfige Familie und eine Verwaltungsgebühr von 5.000 $.



Vorteile