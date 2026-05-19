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Wohnimmobilien in San Carlos, Uruguay

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Haus 2 Schlafzimmer in San Carlos, Uruguay
Haus 2 Schlafzimmer
San Carlos, Uruguay
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Schönes Landhaus zum Verkauf in Maldonado, Uruguay befindet sich günstig zum Einkaufen, aber…
$750,000
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Haus 1 Schlafzimmer in San Carlos, Uruguay
Haus 1 Schlafzimmer
San Carlos, Uruguay
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 190 m²
Landhaus in der Panorama-Landschaft Las Cañas in der Provinz Maldonado. Das Haus ist von tra…
$370,000
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