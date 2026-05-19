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Häuser am Meer in Rocha, Uruguay

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1 immobilienobjekt total found
Haus 12 zimmer in Rocha, Uruguay
Haus 12 zimmer
Rocha, Uruguay
Zimmer 12
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
Stockwerk 1/1
Erleben Sie die perfekte Mischung aus Komfort und Ruhe in diesem atemberaubenden 5-Schlafzim…
$1,75M
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