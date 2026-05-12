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Häuser am See in Maldonado, Uruguay

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Punta Del Este
8
1 immobilienobjekt total found
Haus 12 zimmer in Maldonado, Uruguay
Haus 12 zimmer
Maldonado, Uruguay
Zimmer 12
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/1
Landhaus zum Verkauf an der Küste der schönen Laguna del Sauce, Uruguays größter See mit übe…
$3,00M
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Immobilienagentur
International real estate agency Habita
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Immobilienangaben in Maldonado, Uruguay

mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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