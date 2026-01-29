Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen am Meer in Maldonado, Uruguay

Punta Del Este
7
2 immobilienobjekte total found
Wohnung 9 zimmer in Punta Del Este, Uruguay
Wohnung 9 zimmer
Punta Del Este, Uruguay
Zimmer 9
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Stockwerk 10/18
Erleben Sie das ultimative Luxusleben in Punta del Este, Uruguay, in diesem atemberaubenden …
$550,000
Wohnung 12 zimmer in Punta Del Este, Uruguay
Wohnung 12 zimmer
Punta Del Este, Uruguay
Zimmer 12
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 130 m²
Stockwerk 12/18
Erleben Sie den ultimativen Luxus in Punta del Este, Uruguay, in diesem atemberaubenden 3 Sc…
$700,000
Eigenschaftstypen in Maldonado

3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Maldonado, Uruguay

mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
