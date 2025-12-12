  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Clark County, Vereinigte Staaten von Amerika

Wohngebäude Four Seasons Las Vegas
Las Vegas, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$3,00M
Jahr der Inbetriebnahme 2026
171 Eigentumswohnungen, private Balkone für jede Wohnung.Panoramablick auf den Las Vegas Strip von jeder Residenz.Überdimensionale Grundrisse und 10'-13' Deckenhöhen. Nassbar/Trockenbar mit Weinspeicher, unter Getränkekühler und Eiskocher.Designer-Finish und Montagepaket Optionen mit moderne…
