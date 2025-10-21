Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Großbritannien
  3. Trafford
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Trafford, Großbritannien

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Trafford, Großbritannien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Trafford, Großbritannien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Located at 70 Cornbrook Road, Manchester (M15 4WB), this exciting new development brings a c…
$309,806
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 2 Schlafzimmer in Trafford, Großbritannien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Trafford, Großbritannien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 61 m²
Located at 70 Cornbrook Road, Manchester (M15 4WB), this exciting new development brings a c…
$445,632
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Trafford, Großbritannien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen