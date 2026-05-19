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Wohnimmobilien in Rochdale, Großbritannien

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3
3 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Rochdale, Großbritannien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Rochdale, Großbritannien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Ibrox Turm
$673,177
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rochdale, Großbritannien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rochdale, Großbritannien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Ibrox Turm
$443,926
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Rochdale, Großbritannien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Rochdale, Großbritannien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Ibrox Turm
$344,539
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