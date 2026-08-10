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Penthouse 6 zimmer in London, Großbritannien
Penthouse 6 zimmer
London, Großbritannien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 324 m²
Stockwerk 50/50
Exklusives Versace Home Duplex-Penthouse mit 5 Schlafzimmern | DAMAC Tower | Nine Elms, Lond…
$14,24M
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Eigenschaftstypen in England

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Immobilienangaben in England, Großbritannien

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