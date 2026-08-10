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506 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Wembley, Großbritannien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Wembley, Großbritannien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 64 m²
Diese modernen Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern im Herzen des Nordwestens von London bie…
$772,343
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Wohnung 2 Schlafzimmer in London, Großbritannien
Wohnung 2 Schlafzimmer
London, Großbritannien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Poplar Riverside bringt ein neues Niveau von Luxus in East London mit seinen exklusiven Apar…
$986,682
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Wohnung 4 Schlafzimmer in London, Großbritannien
Wohnung 4 Schlafzimmer
London, Großbritannien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 206 m²
Diese 1, 2 und 3-Zimmer-Wohnungen im lebhaften Viertel Battersea bieten eine hervorragende A…
$7,40M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in London, Großbritannien
Wohnung 2 Schlafzimmer
London, Großbritannien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Diese atemberaubenden Apartments bieten das ultimative Luxus-Leben, nur wenige Minuten entfe…
$960,839
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tonbridge and Malling, Großbritannien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tonbridge and Malling, Großbritannien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Diese elegante 2-Zimmer-Wohnung erstreckt sich über 830 qm und verfügt über einen südostnahe…
$772,874
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Woolwich, Großbritannien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Woolwich, Großbritannien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Dieses 799 m2 große Apartment mit 2 Schlafzimmern ist für 705.000 £ verfügbar und vereint mo…
$950,332
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Reading, Großbritannien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Reading, Großbritannien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Diese schön gestaltete 1-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Reading bietet eine perfekte Balance …
$495,013
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Wohnung 1 Schlafzimmer in London, Großbritannien
Wohnung 1 Schlafzimmer
London, Großbritannien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Erleben Sie die lebendige Energie von Camden und genießen Sie modernen Luxus in diesen stilv…
$1,10M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Wembley, Großbritannien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Wembley, Großbritannien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 66 m²
St Watkins Wohngebiet
$743,410
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Ascot, Großbritannien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Ascot, Großbritannien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 318 m²
Wohnungen zum Verkauf in Sunningdale sind sehr gefragt von Käufern, die elegantes Wohnen mit…
$4,78M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in London, Großbritannien
Wohnung 2 Schlafzimmer
London, Großbritannien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Seine stilvolle Zwei-Zimmer-Wohnung im Lombard Square ist für komfortables modernes Wohnen i…
$735,153
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Birmingham, Großbritannien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Birmingham, Großbritannien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Entdecken Sie eine Sammlung von stilvollen und zeitgenössischen Apartments in Birmingham, di…
$484,704
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Wohnung 1 Schlafzimmer in London, Großbritannien
Wohnung 1 Schlafzimmer
London, Großbritannien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Investieren Sie in eine der gefragtesten Viertel von London mit diesen atemberaubenden Häuse…
$1,11M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in London, Großbritannien
Wohnung 3 Schlafzimmer
London, Großbritannien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 103 m²
Poplar Riverside bietet den idealen Wohnraum für Familien, die moderne Häuser mit grünen Räu…
$1,29M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tonbridge and Malling, Großbritannien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tonbridge and Malling, Großbritannien
Schlafräume 2
Fläche 76 m²
Erleben Sie Luxus in dieser 2-Zimmer-Wohnung, mit 817 qm Platz mit einem NW/NE-gewandten Bal…
$877,948
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Wohnung 1 Schlafzimmer in London, Großbritannien
Wohnung 1 Schlafzimmer
London, Großbritannien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Erleben Sie modernes Wohnen in New Malden, Surrey, wo zeitgenössisches Design den Charme ein…
$561,186
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Wohnung 2 Schlafzimmer in London, Großbritannien
Wohnung 2 Schlafzimmer
London, Großbritannien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Park der Straße
$576,441
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Wohnung 2 Schlafzimmer in London, Großbritannien
Wohnung 2 Schlafzimmer
London, Großbritannien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Genießen Sie das Beste von East London in Bow, mit 1, 2 und 3-Zimmer-Wohnungen bietet die pe…
$1,11M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lowestoft, Großbritannien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lowestoft, Großbritannien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Diese außergewöhnliche Wohnentwicklung bietet eine raffinierte Mischung aus zeitgenössischem…
$915,528
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Southampton, Großbritannien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Southampton, Großbritannien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Diese exklusive neue Entwicklung bietet eine einzigartige Gelegenheit, den modernen Fluss zu…
$899,358
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Manchester, Großbritannien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Manchester, Großbritannien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Kaiserturm
$318,036
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Wohnung 4 Schlafzimmer in London, Großbritannien
Wohnung 4 Schlafzimmer
London, Großbritannien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 209 m²
xperience die besten in Riverside leben im Powerhouse, Chelsea Waterfront. Diese luxuriöse E…
$16,12M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Preston, Großbritannien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Preston, Großbritannien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 59 m²
Royal Prestige Park
$258,404
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Wohnung 2 Schlafzimmer in London, Großbritannien
Wohnung 2 Schlafzimmer
London, Großbritannien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Im Herzen von Canary Wharf positioniert, bietet diese atemberaubende neue Entwicklung eine a…
$1,46M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in London, Großbritannien
Wohnung 2 Schlafzimmer
London, Großbritannien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
Wandsworth Mills bietet eine exklusive Gelegenheit für Investoren, die eine Immobilie in ein…
$1,36M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in London, Großbritannien
Wohnung 3 Schlafzimmer
London, Großbritannien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
This 1,154 sq ft (107.2 m2) three-bedroom apartment, offers a luxurious and spacious living …
$3,09M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Southampton, Großbritannien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Southampton, Großbritannien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Diese außergewöhnliche neue Entwicklung bietet eine einzigartige Mischung aus zeitgenössisch…
$732,888
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Staines upon Thames, Großbritannien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Staines upon Thames, Großbritannien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
In der blühenden Stadt Staines-upon-Thames gelegen, bieten diese modernen Häuser eine außerg…
$605,924
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Wohnung 2 Schlafzimmer in London, Großbritannien
Wohnung 2 Schlafzimmer
London, Großbritannien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Dieses moderne Apartment mit 829 mq ft (77 m2) bietet einen südwestlich ausgerichteten Balko…
$1,27M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in London, Großbritannien
Wohnung 2 Schlafzimmer
London, Großbritannien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Wenn Sie eine 2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Dagenham suchen, finden Sie viele Optionen, di…
$506,861
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