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Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Schwarzmeerregion, Türkei

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Geschäft 30 m² in Ortahisar, Türkei
Geschäft 30 m²
Ortahisar, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 1
Mietgeschäft in einer belebten Straße in Beşirli Dieses Geschäft befindet sich im Stadtteil …
$321
pro Monat
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Gewerbefläche 80 m² in Senkoy, Türkei
Gewerbefläche 80 m²
Senkoy, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Die Räumlichkeiten befinden sich im Erdgeschoss eines Wohnhauses in Durres. Die Immobilie ha…
$699
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