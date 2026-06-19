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Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Artvin, Türkei

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Gewerbefläche 80 m² in Senkoy, Türkei
Gewerbefläche 80 m²
Senkoy, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Die Räumlichkeiten befinden sich im Erdgeschoss eines Wohnhauses in Durres. Die Immobilie ha…
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