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Wohnimmobilien in Waadt, Schweiz

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Montreux
6
13 immobilienobjekte total found
Herrenhaus 6 Schlafzimmer in Territet, Schweiz
Herrenhaus 6 Schlafzimmer
Territet, Schweiz
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 4
Die perfekte Kombination aus Raffinesse und Eleganz! Dieses schöne Haus befindet sich in der…
$4,78M
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Haus 5 Schlafzimmer in Territet, Schweiz
Haus 5 Schlafzimmer
Territet, Schweiz
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 240 m²
Schönes Haus in einer prestigeträchtigen Gegend. Dieses charmante Haus liegt nur wenige Minu…
$5,52M
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Villa 10 zimmer in Chernex, Schweiz
Villa 10 zimmer
Chernex, Schweiz
Zimmer 10
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 800 m²
Nur 10 Minuten vom Zentrum von Montreux, im renommierten Dorf Caux, gibt es eine einzigartig…
Preis auf Anfrage
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Herrenhaus 2 Schlafzimmer in Territet, Schweiz
Herrenhaus 2 Schlafzimmer
Territet, Schweiz
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Etagenzahl 2
Tolle Lage mit tollem Seeblick. Diese schöne Villa mit 4,5 Zimmern befindet sich im charmant…
$4,77M
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Villa in Territet, Schweiz
Villa
Territet, Schweiz
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 210 m²
Etagenzahl 3
Moderne komfortable Villa von 210 qm. mit atemberaubender Aussicht. Die Lage der Villa ist b…
$4,02M
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Haus 8 Schlafzimmer in Nyon, Schweiz
Haus 8 Schlafzimmer
Nyon, Schweiz
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 1 500 m²
Etagenzahl 2
This luxury home is located on a large plot of 16,402 m² in the picturesque Trelexa area, ju…
$9,03M
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Wohnung 4 zimmer in Rennaz, Schweiz
Wohnung 4 zimmer
Rennaz, Schweiz
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Liebe auf den ersten Blick! Helle Wohnung mit 4,5 Zimmern mit einer großen Terrasse.Träumen …
$983,347
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Wohnung 4 zimmer in Vevey, Schweiz
Wohnung 4 zimmer
Vevey, Schweiz
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
The latest opportunity:   Private elevator + terrace 50m2. a modern and elite real estate …
$991,963
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Herrenhaus 6 Schlafzimmer in District de Lausanne, Schweiz
Herrenhaus 6 Schlafzimmer
District de Lausanne, Schweiz
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 430 m²
Etagenzahl 3
Dieses luxuriöse, geräumige Herrenhaus bietet eine großartige Lage und einen herrlichen Blic…
$5,73M
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Haus 4 Schlafzimmer in Territet, Schweiz
Haus 4 Schlafzimmer
Territet, Schweiz
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Exklusive atemberaubende Maisonette mit atemberaubendem Seeblick. Diese atemberaubende Maiso…
$5,57M
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Wohnung 4 zimmer in Servion, Schweiz
Wohnung 4 zimmer
Servion, Schweiz
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 112 m²
Etagenzahl 3
Ausgezeichnete Wohnung von 4,5 qm mit einem großen Garten in ruhiger Lage in Servion.Diese g…
$993,040
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Haus 10 Schlafzimmer in District de Lausanne, Schweiz
Haus 10 Schlafzimmer
District de Lausanne, Schweiz
Schlafräume 10
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 3
This mansion is ideally located between the city center and the shores of Lake Geneva, in th…
$19,11M
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Wohnung 4 zimmer in Villeneuve VD, Schweiz
Wohnung 4 zimmer
Villeneuve VD, Schweiz
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Wunderschöne Wohnung mit 4,5 Schlafzimmern in einem 2-stöckigen Gebäude. Bauen Sie 2018.Es i…
$1,06M
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