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Wohnimmobilien in Graubünden, Schweiz

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Sankt Moritz
5
5 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Sankt Moritz, Schweiz
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Wohnung 3 zimmer
Sankt Moritz, Schweiz
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
$9,42M
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Wohnung 4 zimmer in Sankt Moritz, Schweiz
Wohnung 4 zimmer
Sankt Moritz, Schweiz
Zimmer 4
Fläche 140 m²
Etagenzahl 4
Wohnung mit kompletter Renovierung in St. Moritz. Schöne, helle Apartments befinden sich nur…
$4,03M
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Wohnung 5 zimmer in Sankt Moritz, Schweiz
Wohnung 5 zimmer
Sankt Moritz, Schweiz
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Furnished 5-room apartment with terrace and balcony overlooking Lake St. Moritz with 2 parki…
$11,06M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Sankt Moritz, Schweiz
Wohnung 4 Schlafzimmer
Sankt Moritz, Schweiz
Schlafräume 4
Fläche 140 m²
Etagenzahl 4
Wohnung mit kompletter Renovierung in St. Moritz. Schöne, helle Apartments befinden sich nur…
$4,07M
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Wohnung 3 zimmer in Sankt Moritz, Schweiz
Wohnung 3 zimmer
Sankt Moritz, Schweiz
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Spacious furnished 3-room apartment with two terraces  and a fireplace with a breathtaking v…
$7,49M
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